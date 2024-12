Promozione territoriale: collaborazione tra San Marino e Santarcangelo Il Segretario per il Territorio Ciacci ha incontrato il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti

Il Segretario per il Territorio Matteo Ciacci ha incontrato ieri sera il sindaco di Santarcangelo di Romagna Filippo Sacchetti. L’appuntamento ha segnato l’avvio di una collaborazione per promuovere le eccellenze enogastronomiche locali, favorendo lo sviluppo di circuiti di degustazione che mettano in risalto i prodotti tipici del Montefeltro e della Valmarecchia. Si lavorerà insieme, inoltre, sulla tutela e promozione del paesaggio con progetti comuni di sostenibilità ambientale e nel co-marketing territoriale con campagne congiunte di promozione del territorio.

