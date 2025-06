Proposte a sostegno della famiglia, USL: "Buon punto di partenza"

Denatalità: come invertire la rotta? Il Governo è al lavoro su una proposta di modifica alla legge del 2022 “Interventi a sostegno della Famiglia”, con il Segretario Stefano Canti che nei giorni scorsi ha incontrato i sindacati proprio per illustrare le novità. In una nota Usl parla di “importanti proposte”, svelando alcuni contenuti della bozza. Viene messo nero su bianco che permessi per visite mediche dei figli o per i colloqui scolastici saranno retribuiti, così come viene giudicata positiva la proposta di modifica sul ‘congedo per prestatori di assistenza’, con il riconoscimento degli stessi diritti ai residenti chiamati ad assistere un caro fuori territorio. Usl plaude poi alla volontà del Segretario con delega alla famiglia di estendere il congedo maternità e paternità da 150 a 180 giorni, aumentando anche le percentuali di retribuzione per i mesi successivi, fissando un tetto minimo di 1000 euro fino al raggiungimento dell’anno di vita del bambino, e di 500 fino ai 18 mesi. Unico neo, per il sindacato, non aver previsto nulla per chi è senza lavoro e che, quindi, avrebbe ancora più bisogno di un sussidio. A tal proposito Usl ricorda che il tasso di disoccupazione femminile, per quanto basso, è il doppio di quello maschile. Soddisfazione anche per la parte sul caregiver familiare che ha il merito di aver posto l'attenzione sull'aiuto a chi si prende cura di persone fragili. Dunque, “un buon punto di partenza” scrive Usl, che ora chiede di spingere sull'acceleratore e invoca anche un approccio sistemico al problema, perché – avverte - “tutto sarà stato inutile se a fronte di qualche intervento a beneficio delle famiglie – bonus bebè compreso - i redditi da lavoro, già messi a dura prova in termini di perdita di potere d’acquisto, verranno pesantemente colpiti”.