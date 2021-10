Proroga esenzione green pass, soddisfazione dal governo sammarinese

I Segretari agli esteri Beccari e alla Salute Ciavatta sono intervenuti dopo la proroga dell'esenzione sul green pass per i sammarinesi vaccinati Sputnik.

Segretario agli Affari Esteri Luica Beccari: Si tratta di un'estensione tuot court della deroga già accordata in agosto e in aggiunta un'estensione anche alla più recenti misure in ambito di lavoro che facevano parte di un altro provvedimento e dovevano essere riagganciate a questo. Siamo soddisfatti, abbiamo fatto un lavoro importante assieme al collega Ciavatta nelle scorse settimane di confronto con le autorità italiane. Diamo continuità ad una norma che è importante per noi per non pregiudicare attività, mobilità ed accesso ai servizi dei sammarinesi.

Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta: Colgo l'occasione per scusarmi con i nostri concittadini nel caso in cui in queste ultime ore abbiamo avuto qualche tipo di problema: la situazione è molto complessa in Italia, l'introduzione di questo decreto ha portato alla necessità di un confronto a livello ministeriale e con le componenti del governo italiano. In seguito a questa proroga abbiamo la certezza che fino al 31 dicembre queste misure saranno ancora valide per i cittadini sammarinesi vaccinati, poi i tavoli con i ministeri restano in piedi per tutte le successive novità che dovremo introdurre. E' già preventivata l'ipotesi della modifica della tecnologia del green pass per prevedere un riconoscimento più smart dei vaccinati sammarinesi.

