Proroga Gualtieri, Segretario Santi risponde alla Dc: delibera per garantire "continuità gestionale" all'Iss

Il segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi, risponde alle accuse della Dc di emettere delibere con fine politico. Il riferimento è alla proroga dell'incarico del direttore Iss, Andrea Gualtieri. Santi spiega che, se non fosse adottata, non verrebbe garantita la continuità gestionale dell'istituto e che il limite massimo di proroga è al 29 febbraio prossimo: nella stessa data scadono anche gli altri direttori del Comitato esecutivo. Il Segretario afferma di avere, come interesse, quello di "facilitare l'eventuale passaggio di consegne" e "non creare turbative". Invita poi l'esponente Dc Stefano Canti a fare un "esame di coscienza" andando a ri-analizzare le delibere del passato Governo in ordinaria amministrazione.