Prosegue il botta e risposta Rete-Rf, dal Conto Mazzini all'azione di governo.

Prosegue il botta e risposta tra Rete e Repubblica Futura. Ieri il movimento aveva respinto le accuse di voler fermare il Conto Mazzini illustrando, invece, una serie di relazioni passate tra le forze di opposizione e quell'universo. Le minoranze, per Rete, hanno il "solo pensiero di tornare sugli scranni del Governo, per favorire le solite persone". "Non lasceremo più il campo a calunnie e menzogne", aveva avvertito il movimento.

Nelle ultime ore la replica di Rf secondo la quale, negli ultimi anni, Rete ha "avviato la marcia di avvicinamento al modello Democrazia Cristiana". Durante il Conto Mazzini, prosegue, "inneggiava ai forconi", ma "oggi governa a testa bassa" con quei partiti. Per Repubblica Futura, sono state messe in soffitta "battaglie storiche" come Cartiera Ciacci, antenne e 5G.

Leggi il comunicato integrale di Rete

Leggi il comunicato integrale di Rf

