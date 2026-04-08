TERRITORIO Prosegue in Commissione l’esame della legge sulla pianificazione territoriale Prosegue il dibattito con una netta contrapposizione tra maggioranza e opposizione

L'introduzione di un Osservatorio permanente sulla pianificazione territoriale e urbanistica, pensato per analizzare, coordinare e monitorare le politiche sul territorio, divide la Commissione. Se la maggioranza lo considera uno strumento utile per valutare l’impatto della nuova normativa rispetto ai limiti del vecchio Piano regolatore del 1992, per le opposizioni è poco efficace e privo di poteri concreti. E chiede di abrogarlo. La maggioranza respinge, così come la proposta di accorpare l’Osservatorio al già esistente organismo del mercato immobiliare, ritenendo opportuno mantenere ruoli distinti.

L’articolo 8 riguarda gli strumenti cartografici per la pianificazione territoriale: approvato dalle forze di governo, è contestato dalle opposizioni per la possibile attribuzione alla Segreteria di Stato di un eccessivo potere discrezionale nel fissare i parametri vincolanti. Gli articoli 9 e 10 affrontano la tutela del patrimonio territoriale e la sicurezza idrogeologica e sismica, con misure di mitigazione dei rischi. La minoranza lo considera uno dei punti più delicati del progetto di legge e critica l’ambiguità su dove sia effettivamente possibile costruire e chi debba farsi carico della prevenzione. Il Governo, dal canto suo, sottolinea l’introduzione di un piano sovraordinato, controlli tecnici e doppia verifica, anche da parte della Protezione civile. Riguardo alla rigenerazione e riuso degli edifici, sia pubblici che privati, si prevedono anche nuovi utilizzi come edilizia residenziale sociale, studentati, co-housing e comunità abitative. La normativa favorisce la ristrutturazione degli edifici esistenti rispetto alla costruzione di nuovi.

Le opposizioni mettono in guardia dal rischio di speculazioni su proprietà private e mancanza di chiarezza su procedure, incentivi e sui criteri di verifica degli interventi. I progetti – assicura il Segretario Matteo Ciacci - saranno avviati solo con piani dettagliati e convenzioni specifiche. Quanto agli incentivi, premieranno maggiormente il riuso rispetto alla costruzione ex novo. La Commissione va dunque avanti con l'esame del PDL, articolo per articolo. Con la maggioranza che difende il disegno di legge come un passo necessario per uno sviluppo territoriale più strategico e consapevole, mentre le opposizioni continuano a sollevare dubbi su efficacia, trasparenza e poteri degli organismi previsti dalla normativa.

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