SERRAVALLE Prosegue la ricognizione della Reggenza nelle Giunte di Castello: tappa a Serravalle Tanti i temi affrontati: il territorio, le esigenze della cittadinanza, e anche la possibilità di cambiare sede

“La Reggenza si è presa a cuore il lavoro delle Giunte e fa sentire la sua vicinanza al nostro operato, questo ci riempie di gratitudine”, le parole del Capitano di Castello Andrea Crescrentini che ha accolto in seduta pubblica, questa volta a Serravalle, i Capi di Stato Alice Mina e Vladimiro Selva, nell'ambito della ricognizione della Reggenza nelle Giunte di tutta la Repubblica.

Tanti i temi toccati nell'incontro, come quelli legati al territorio, alle attività del Castello, ma anche alle esigenze concrete, prime fra tutte le strade, i parcheggi e la getione dei rifiuti.

La Giunta e la cittadinanza, alla presenza anche del Segretario per gli Affari interni Andrea Belluzzi, hanno dialogato con la Reggenza per trovare soluzioni ed evidenziare alcune criticità del Castello di Serravalle, soprattutto riguardo alla sede, che necessita di una ristrutturazione profonda o, alternativamente, di uno spostamento in un altro edificio, che sarebbe già stato individuato.

“Le Giunte sono i primi interlocutori della cittadinanza. Avere con noi i Capitani Reggenti in seduta pubblica è stato un momento importante di confronto che ci rende orgogliosi”, ha dichiarato Andrea Crescentini.



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