Proseguono gli incontri tra maggioranza e sindacati: “Aperti al dialogo"

"Condivisione di intenti su numerosi aspetti tecnici e la possibilità di introdurre aggiustamenti condivisi." È questo il bilancio della maggioranza dopo gli incontri degli ultimi giorni con i sindacati in merito alla riforma IGR. L'obiettivo è ricucire lo strappo che ha portato al partecipato sciopero generale del 23 settembre.



In una nota le forze che sostengono l’esecutivo – PDCS, Libera, PSD, AR e l'indipendente Giovanna Cecchetti – spiegano di aver presentato ai sindacati "una serie di emendamenti tesi a migliorare il progetto, fra questi in via prioritaria l’estensione delle nuove detrazioni di imposta a fronte della tracciabilità della Smac Card per tutti i lavoratori sia residenti che frontalieri".

Dall'altra le forze sociali hanno chiesto di: "innalzare la soglia di reddito, che nella prima proposta era stata fissata ad € 23,000, affinché su questa non risultino maggiori impegni per i contribuenti, ricomprendendo anche il TFR; il passaggio ad un sistema che favorisce una migliore progressività dell’imposta, passando anche gradualmente dalle deducibilità al sistema delle detrazioni; di rendere più efficace la struttura amministrativa dei controlli fiscali affinché possano essere recuperate sacche di elusione e evasione; di prevedere una gradualità della quota Smac necessaria ad ottenere la detrazione massima di 900 euro in relazione al reddito".

"Su queste materie proposte dalle organizzazioni sindacali - scrivono le forze di governo - la maggioranza e il governo hanno presentato delle proposte aperte dichiarando la disponibilità ad accoglierle in sede di Commissione per quanto ancora possibile e, quando necessario, in sede di seconda lettura, con la presentazione di emendamenti con 39 firme".

Il nodo che rimane irrisolto è quello del cosiddetto bonus “protezione reddito”. La maggioranza conferma infatti la propria linea: il sostegno dovrà essere riconosciuto soltanto ai residenti, richiamando il modello italiano del “bonus Renzi”, riservato a chi ha residenza fiscale. Una posizione che ha trovato l’opposizione dei sindacati, favorevoli a estendere la misura anche ai frontalieri. “La distanza resta significativa”, ammettono i gruppi di maggioranza, che però assicurano di voler mantenere aperto il dialogo.

Oggi alle 14:30 è previsto l'Attivo dei Rappresentanti e Delegati Sindacali di CSdL, CDLS, USL che verrà chiamato a valutare lo stato della negoziazione e ad assumere le conseguenti determinazioni. I sindacati in una nota avevano espresso "giudizio negativo" alle proposte della maggioranza.











