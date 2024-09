Prossima Reggenza espressione di Pdcs e Libera: via delle Scalette candida Francesca Civerchia

Nel prossimo Consiglio verranno eletti i Capi di Stato per il semestre 1° ottobre 2024 - 1° aprile 2025. Come da accordi di maggioranza, la prima coppia della legislatura sarà espressione di Pdcs e Libera. Da via delle Scalette l'ufficializzazione del Gruppo Consiliare e Direzione che designano Francesca Civerchia quale candidata alla Suprema Magistratura. Per lei sarebbe la prima volta.

Libera dovrebbe riunire il proprio Direttivo il 9 e in quell'occasione è probabile che sciolga le riserve. Quanto ai papabili, sarebbero Michele Muratori, Vladimiro Selva e Dalibor Riccardi. C'è però un aspetto da considerare: il Congresso Generale, la cui data è ancora da fissare. Chi verrà scelto per salire alla Suprema Magistratura non ricoprirà la carica di Segretario del partito.

Ancora tutta aperta, quindi, la partita politica. Anche la DC, così come Libera, celebrerà a novembre il proprio Congresso. Si va verso la riconferma a Segretario di Gian Carlo Venturini, al suo terzo mandato.

Tornando invece alla cerimonia del primo ottobre, è stato individuato l'Oratore Ufficiale: sarà Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio. A conferma della collaborazione tra le due realtà, che fonda le sue radici nella solidarietà e nei diritti umani.