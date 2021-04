CONGRESSO DI STATO Protocolli per la ripartenza turistica, Pedini Amati: "Dobbiamo farci trovare pronti" Sul cosiddetto turismo vaccinale: "ragionamento che passa dal rapporto con l'Italia". Sul tavolo del Governo anche “Norme in materia di servizio di custodia di asset virtuali”. Righi, "Svolta epocale per il sistema".

L'analisi dei dati pandemici è una costante nelle riunioni del Congresso di Stato: verifica opportuna oltre che necessaria, anche alla luce della scelta politica, in controtendenza rispetto al circondario, di allargare le maglie delle restrizioni, fino all'addio – da oggi - al coprifuoco. Incoraggia il calo costante dei contagi, così come rassicura una macchina vaccinale organizzata ed efficiente. Il primo maggio scade l'ultimo Decreto e se verranno confermati questi numeri è escluso un ritorno al passato. Preoccupa invece l'alto numero di sammarinesi che ancora manca all'appello della prima dose. Ed è proprio su questo che il Governo si sta concentrando. Nei giorni scorsi ci sono stati i richiami di Segretari di Stato, vertici ISS e associazione medici ospedalieri agli under 40, sotto il 40% delle adesioni.

La campagna di sensibilizzazione continuerà, per arrivare alla tanto agognata immunità di gregge. Parallelamente si ragiona sulla ripartenza della stagione turistica: a metà maggio si aprirà la Biennale dei giovani artisti e si terranno appuntamenti sportivi ed enogastromici. Giugno, poi, sarà caldo sul fronte degli eventi. “Dobbiamo farci trovare pronti”, commenta Federico Pedini Amati, che sta predisponendo con Segreteria alla Sanità e Protezione Civile specifici protocolli legati ad iniziative con possibili assembramenti. In merito, invece, al fenomeno in crescita del cosiddetto turismo vaccinale, ovvero pacchetti vacanze con puntura inclusa, “è un ragionamento – spiega - da affrontare in Congresso e che passa dal rapporto con l'Italia”. Sul tavolo del Governo anche un decreto delegato per attrarre nuovi investitori. Il Segretario all'Industria ha presentato norme in materia di servizio di custodia di asset virtuali.

“Svolta epocale per il sistema” - rimarca Fabio Righi, che guarda al settore della tecnofinanza e che punta a fare diventare San Marino uno dei primi paesi al mondo a prevedere una chiara e competitiva normativa in una nicchia di mercato in fortissima crescita.

