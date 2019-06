Ps contro la delibera del governo. "Patrimoniale inutile e dannosa"

La patrimoniale è una imposta inutile e dannosa. Così il partito socialista dopo la delibera del governo che fissa un'imposta straordinaria sugli immobili delle società che non sono rientrate nella scorsa patrimoniale. Abbiamo sempre contrastato l'imposta straordinaria sugli immobili, ricorda il ps, e non per capitalizzare un facile consenso, ma perchè siamo convinti che non è con l'aumento della pressione fiscale che si risolvono i problemi del bilancio dello Stato.

Le diverse risposte alle interpellanze, sottolinea la nota, mettono in evidenza gettiti di meno di dieci milioni, cifre che con una oculata gestione della spesa pubblica, taglio agli sprechi e alle spese superflue possono essere senza dubbio reperite evitando nuove imposte e tasse speciali. Tassare una seconda volta - perché di questo secondo i socialisti si tratta - un patrimonio costruito con i risparmi su cui sono già stati assolti gli obblighi fiscali è quanto di più sbagliato un governo possa fare e mette in evidenza come piuttosto che rilanciare l'economia con progetti, si preferisca la strada più semplice, ma anche la più dannosa ovvero quella di mettere le mani nelle tasche dei cittadini.