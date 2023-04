Ps ed Elego: piena adesione all'Aggregazione Socialista ma il progetto è "ancora aperto"

Protagonista dell'ultimo incontro fra Partito Socialista ed Elego il quadro politico sammarinese. A circa un anno dalle Elezioni – scrivono – pare entrato in una fase che, se possibile, ne aumenta complessità ed incertezza. Tra le due forze emergono forti convergenze sui problemi del Paese – a partire dalla sanità - e visioni comuni sull'Aggregazione Socialista, ribadendone la valenza sia in termini elettorali che in prospettiva politica. Pur confermano piena adesione al progetto, prendono però atto delle attuali difficoltà interne al PSD, che – scrivono - impediscono di rendere definitivo e pubblico l’accordo politico tra le varie forze che lo hanno avviato. PS ed Elego lo ritengono quindi “ancora aperto” e si augurano che le problematiche che lo rallentano possano essere affrontate e risolte rapidamente.