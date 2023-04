BOLLETTE GAS Ps: "Governo e maggioranza intervengano energicamente". E attacca l'Aass

Sul problema bollette del gas, la Segreteria del Partito Socialista esprime preoccupazione per gli effetti negativi che la vicenda possa produrre nei confronti del Governo e della maggioranza che lo sostiene, ad un anno – precisano in una nota - dalle prossime elezioni politiche. Dito puntato contro l'AASS: “L’esigenza di “cassa” dell’Azienda, - rimarca il Ps - prodotta per incapacità e, forse, per operazioni azzardate, non giustifica ricarichi spropositati sulle utenze inviate ai sammarinesi. Quindi l'appello a Governo e maggioranza affinché intervengano “energicamente, e non con palliativi, per invertire una rotta insostenibile per le famiglie”.

Intanto segna il passo il progetto di aggregazione socialista: “al suo interno – sostiene il Ps - esistono componenti che ancora non sono pronte a farlo”. Di qui la presa d'atto del partito che continua comunque a ritenere il progetto un cantiere aperto, “nella speranza – conclude - che le problematiche siano superate, prima che sia troppo tardi”.

