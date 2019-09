PS-PSD: riunione organizzativa delle direzioni in vista dell'avvio della campagna elettorale

Ieri sera, a Borgo Maggiore, la riunione organizzativa promossa dalle direzioni del Partito Socialista e del Partito dei Socialisti e dei Democratici. Tutto ciò sulla scia dei rapporti sempre più stretti fra le due formazioni; tanto che è stata lanciata l'idea di un nuovo spazio politico. Ancora non è stato deciso un nome. “Sarà una delle ultime cose – spiegano i promotori -; si tratta di un progetto aperto, inclusivo, il nome dovrà rappresentare tutte le anime del progetto”. Con l'approssimarsi dell'avvio della campagna elettorale è stato analizzato l'attuale scenario politico. Non si è affrontato il tema alleanze, concentrandosi invece sulla progettualità. Sul tavolo, allora, l'elaborazione di un programma di Governo, l'agenda, le priorità e gli “elementi innovativi che dovranno caratterizzare questa fase delicata per il Paese”.