Ps: "Sanità allo sbando, via il DG Bevere" In una Conferenza pubblica il partito accende i riflettori sui problemi e richiama la politica alle sue responsabilità

Il Partito Socialista spara a zero sulla sanità sammarinese e lo fa in una Pubblica Conferenza incentrata proprio sulle criticità dell'ospedale. Al tavolo dei relatori rappresentanti del partito, esponenti di Libera ed Elego. Interviene anche Mauro Alfarano, ex medico dell’Equipe di Ortopedia. Il tema è più che mai caldo e da tempo terreno di scontro politico. Gli interventi hanno un comune denominatore: la critica ad una sanità “deteriorata”, con problemi che "si aggravano di settimana in settimana". Nel mirino un sistema “mal organizzato, caratterizzato da una burocrazia esasperata e dove la politicizzazione la fa da padrone”. Il Partito Socialista non fa sconti: incredibile – dice - che in una realtà di poco più di 30.000 abitanti si debbano registrare code nelle farmacie e negli ambulatori. Rileva le difficoltà dei cittadini nel mettersi in contato con un medico e nel ricevere risposte celeri nei centri di prenotazione. La Centrale Operativa Territoriale non ha risolto i problemi. Sotto battuta il nuovo Direttore Generale Bevere, definito “super consulente con convenzione da nababbo”. Dopo oltre un anno di attività – attaccano – non ha prodotto nulla: le file ci sono ancora, così come i lunghi tempi di attesa. Il Partito Socialista, a quattro anni di distanza dall’insediamento del Governo, richiama la politica alle sue responsabilità, e chiede di rimuovere un Direttore Generale “ereditato dalla sanità calabrese” per fare posto ad un manager sammarinese che conosca la nostra realtà.

Un doveroso chiarimento rispetto alle accuse che il Partito Socialista rivolge alla RTV attraverso una nota stampa relativa alla serata. Nessuna eterodirezione o volontà di censura. Illazioni che respingiamo con forza. Il servizio non è andato in onda ieri ma è stato inserito in scaletta oggi, come è già capitato, in giornate particolarmente dense di notizie. Rivendichiamo la nostra assoluta buona fede e invitiamo pertanto il Partito Socialista a rivedere la propria posizione senza pregiudizi di sorta.



