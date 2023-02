PSD a confronto con la maggioranza: “Determinati ad andare avanti”

Nuovo impulso all'azione, dopo l'ingresso di MD, nel quarto anno di legislatura. Il PSD conclude gli incontri con le forze di maggioranza - DC, Rete, Domani Motus Liberi. Si conferma il patto; c'è voglia di andare avanti nel percorso di rafforzamento dell'area di riferimento, per darle “visibilità ed efficacia politica, ma anche contro la frammentazione che negli ultimi mesi – dice il PSD, lanciando la stoccata - ha prodotto effetti bizzarri nel panorama politico”. Sì al patto di maggioranza, ma anche aderenza al programma di Governo per accelerare su obiettivi mirati per il 2023: in testa, l'accordo di associazione, che andrà analizzato e condiviso per concludere il negoziato e accedere al Mercato Unico Europeo; ricontrattazione del debito alle migliori condizioni; strategia energetica per un Paese più indipendente e più verde; sviluppo economico effettivo.

Ma anche sanità, emergenza abitativa, guardando in particolare alle questioni di competenza dei segretari del PSD, Belluzzi e Pedini Amati e con un'analisi che si è fatta particolarmente approfondita proprio con Domani Motus Liberi. Psd che prosegue nella strada del confronto, allargandolo a breve alle altre forze politiche, organizzazioni sindacali e datoriali.