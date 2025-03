Psd a confronto con parti sociali ed economiche: obiettivo crescita Paese e sicurezza sociale

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici mette in chiaro gli obiettivi: pensare riforme che tengano assieme crescita economica e sicurezza sociale. Si guarda all'integrazione europea, preservando identità e sovranità nazionale. Su questo impegno – fa sapere il partito di maggioranza - sono molti i punti di convergenza con le parti sociali ed economiche, come emerso nel ciclo di incontri post congressuali appena concluso.

Durante i colloqui, sul tavolo il problema della denatalità, da affrontare – è il pensiero comune – con misure concrete a sostegno delle famiglie e della conciliazione tra lavoro e vita privata. Tra i temi centrali la riforma fiscale: le categorie economiche chiedono meno pressione, che sappia premiare chi investe e crea posti di lavoro, mentre i sindacati vogliono una ridistribuzione più giusta della ricchezza, che protegga i lavoratori e garantisca contratti equi. Secondo il Psd vanno alleggerite le tasse per chi produce ricchezza e garantite risorse per i servizi essenziali e sicurezza sociale.

In tema accordo di Associazione con l'Ue, per il rilancio del settore finanziario la richiesta di un sistema bancario moderno e competitivo. Altro punto chiave il passaggio al modello VAT, necessario – dicono - per rendere il sistema fiscale più semplice e compatibile con l’Europa. Per la gestione del debito pubblico, l'obiettivo è ridurlo senza compromettere i servizi e pesare eccessivamente sulle generazioni future.

Grande attenzione anche alla sicurezza sociale: serve – sostengono - un intervento complessivo per migliorare sanità, pensioni e inclusione. Non sono mancati infine passaggi sull'innovazione tecnologica, semplificazione burocratica e sostegno al turismo.

Gli incontri, guidati da Tommy Fantini, delegato ai rapporti con le forze sociali ed economiche, secondo il Psd confermano la necessità di un dialogo costante per riforme condivise e sostenibili.

