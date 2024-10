26-27 OTTOBRE Psd a Congresso, svelate le candidature ai vertici: Lazzari segretario, Cecchetti presidente Gerardo Giovagnoli indicato come delegato alle relazioni internazionali e agli affari europei. È già conto alla rovescia per l'appuntamento congressuale dal titolo “Stesse radici, nuovi orizzonti” al Teatro Titano nel fine settimana

L'unità del partito come direttrice del nuovo corso. Il Psd scalda i motori e si prepara al Congresso, in programma nel fine settimana, con un assetto rafforzato. E' il Capogruppo Matteo Rossi ad annunciare ufficialmente le candidature di Luca Lazzari a nuovo segretario, e Silvia Cecchetti a nuova presidente: l'uno in questi mesi, da Presidente, è riuscito a far da collante tra tutte le sensibilità all'interno del partito cementando la coesione; l'altra, da poco tornata alla politica attiva nel Psd ed eletta in Consiglio alle ultime elezioni, "sta già apportando un contributo fondamentale, in pieno spirito di squadra".

Architettura del partito vocata al cambiamento, con un nuovo statuto costruito sulle orme dell'originale del 2005, ma introducendo, come novità che però riportano alle “stesse radici” citate nel titolo del Congresso, un Centro Studi e un Collegio dei Fondatori, con funzioni consultive, per raccoglierne il patrimonio di esperienza da mettere a disposizione degli aderenti, e per costruire ponti generazionali.

A proposito, invece, di "nuovi orizzonti", altra novità – spiega Lazzari – l'istituzione di un organo monocratico, che sarà eletto in Congresso, espressione della volontà del Psd di aprirsi alla dimensione internazionale della politica. Gerardo Giovagnoli, segretario uscente, è stato indicato come delegato alle relazioni internazionali e agli affari europei.

Rientra in Consiglio da Vice Capogruppo dopo il mandato reggenziale, Milena Gasperoni: ritrova “grande gioia – dice – nel partecipare alla vita del partito: un bel gruppo, affiatato, con voglia di fare, più forte nei numeri e che oggi corona il suo sogno di associarsi all'Europa”.

Tornando al Congresso annunciati gli ospiti italiani: Stefano Bonaccini, Francesco Bragagni, Andrea Corsini, Piero De Luca, Andrea Gnassi, Emma Petitti. Ospite internazionale: John Grech, Segretario internazionale del partito laburista maltese.

Nel video le interviste a Silvia Cecchetti, Psd e Gerardo Giovagnoli, segretario politico uscente Psd.



