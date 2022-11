Psd all'Internazionale Socialista: colloquio Giovagnoli-Sanchez sul negoziato Ue

A Madrid è in corso il XXVI congresso dell'Internazionale Socialista, organizzazione politica che raggruppa 132 partiti di diversi Paesi. L'evento, in programma fino a domenica, è stato aperto da interventi dell'attuale presidente George Papandreou, ex primo ministro greco; del segretario generale, il cileno Luís Ayala, e dagli aspiranti a rilevarli in questi due incarichi: rispettivamente, il premier spagnolo Pedro Sánchez, candidato unico per il ruolo di numero uno, e l'attivista politica ghanese Benedicta Lasi, concorrente, anche lei come candidata unica, per la Segreteria generale.

Presente in Spagna anche il Partito dei Socialisti e Democratici che si impegna nella lotta alla violenza alle donne che definisce 'una piaga sociale che deve essere estirpata'. L’impegno dell’Internazionale Socialista per una cultura d’uguaglianza e di rispetto, per i diritti sociali e del lavoro per le donne, è stato ribadito dalla Presidente dell’Internazionale Socialista delle Donne, Janet Camilo. Poi Pedro Sanchez, neo-eletto Presidente dell’Internazionale Socialista, ha sostenuto la parità uomo-donna come un percorso di progresso troppe volte interrotto dal conservatorismo. Sanchez ha poi incontrato Gerardo Giovagnoli, Segretario del PSD, capo delegazione a Madrid, col quale ha dialogato non solo sui temi del Congresso, bensì sullo stato del negoziato tra San Marino e Unione Europea, della quale il primo ministro spagnolo sarà Presidente di turno nel secondo semestre 2023. Giovagnoli ha ribadito l’utilità di sfruttare questa positiva contingenza, rafforzando i fraterni legami tra PSD e PSOE e tra San Marino e Spagna.