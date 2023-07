PSD, Assemblea Congressuale: “Nuovo inizio nel segno dell'aggregazione socialista”

Nel video, l'intervista al Segretario del PSD, Gerardo Giovagnoli

80 anni fa il ripristino della democrazia e della libertà; oggi una fase storica importante per il PSD, che guarda all'Assemblea Congressuale come ad un momento di svolta: “Formalizzerà l'ingresso di MD nel partito – dice il Presidente Matteo Rossi – primo segno ufficiale del percorso di aggregazione che il PSD porta avanti con Partito Socialista ed Elego. In un assetto di partito rinnovato, forte del ritorno di famiglie storiche, come di volti e competenze nuove – aggiunge - lancerà una fase politica nel nome dell'aggregazione socialista, per porre il PSD in una posizione centrale, rispetto alla frammentazione”.

La forza di partito di centro sinistra, contro le ondate movimentiste e l'Assemblea come “Un nuovo inizio”. Fa così eco il Segretario Gerardo Giovagnoli, che riparte però dal 28 luglio di 80 anni fa per ripercorrere - anche attraverso una mostra dei manifesti dedicati nel tempo dal PSD alla Festa della Libertà – la storia del partito, nelle congiunzione delle forze socialiste e comuniste, e insieme il processo di conquiste democratiche, rivendicando come giusti gli ideali abbracciati e le scelte portate avanti - in testa l'integrazione europea - nell'orizzonte, entro l'anno, dell'Accordo di Associazione.

“Il 28 luglio rappresenta la riconquista della democrazia dopo il ventennio fascista; una riconquista che da allora non è stata più messa in discussione. Ricordiamo anche che proprio il 28 luglio di quest'anno – aggiunge Giovagnoli - ricorrono più o meno i 40 anni anche dall'inizio delle relazioni di San Marino con quella che allora si chiamava Comunità Europea. Proprio quest'anno dobbiamo concludere l'accordo di associazione; quindi, per noi questi concetti si fondono, si tengono assieme: intendiamo celebrare questa congiunzione tra il ripristino della libertà e il concetto di Unione Europea, basato su libertà democrazia e pace. In questo contesto, la nostra Assemblea Congressuale festeggia poi un evento più interno: l'integrazione di Movimento Democratico all'interno del PSD, in un percorso che vogliamo non finisca qui, ma che faccia in modo che il PSD rappresenti un grande partito del centro-sinistra a San Marino”.

