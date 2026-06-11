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Psd: "Cimiteri, una questione di dignità e memoria collettiva"

Il partito di maggioranza chiede tuttavia una strategia di lungo periodo, ragionando su cremazione e gestione di estumulazioni ed esumazioni

11 giu 2026
Psd: "Cimiteri, una questione di dignità e memoria collettiva"

Il PSD sostiene il percorso avviato dal Governo per affrontare la carenza di spazi nei cimiteri sammarinesi. Apprezzato il lavoro dei Segretari di Stato Belluzzi e Ciacci, che hanno riportato il tema al centro del dibattito pubblico, definendolo - ricordano - una questione di dignità e memoria collettiva. Pur giudicando positivi i primi interventi programmati, il PSD chiede una strategia di lungo periodo che includa anche una riflessione sulla cremazione e sulla gestione di estumulazioni ed esumazioni. L’obiettivo, sottolinea il partito, è garantire soluzioni sostenibili e rispettose delle esigenze delle famiglie.




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