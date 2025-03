PSD: “Da Repubblica Futura solo veleno”

Il PSD replica agli interventi di Repubblica Futura relativi alle spese per trasferte del Governo, in particolare del Segretario Pedini Amati. Attacca il metodo tenuto dal partito di opposizione, ripercorrendone l'azione politica, soprattutto in Adesso.sm: “Abbandonati i toni seriosi della vecchia AP – scrive – ha indossato la maschera del populismo satirico, pur continuando a predicare la morale, senza imbarazzo per i propri errori. Non ci sorprende l'ennesimo attacco di RF – dice il PSD – ma c'è un limite oltre il quale il dibattito smette di essere politico e diventa solo veleno. Rf quel punto lo ha superato”.