Psd e 8 Marzo: "Non solo quote rosa"

Nel video l'intervista a Ilaria Bacciocchi.

“Non solo quote Rosa, 1973-2023”, il titolo scelto per l'iniziativa del Psd in occasione dell'8 marzo, a 50 anni dal riconoscimento dell'elettorato passivo alle donne, arrivato a San Marino 26 anni dopo rispetto all'Italia. Ilaria Bacciocchi, Alice Casadei Menghi e Sara Toccaceli, hanno elencato una serie di numeri che evidenziano in maniera inequivocabile la penalizzazione della condizione femminile sul Titano, nell'accesso ai diritti ma anche nella società e nella politica.

In Consiglio solo un terzo dei consiglieri è donna e in Congresso di Stato c'è solo una donna su 10 Segretari di Stato. Su 14 Reggenze dall’inizio della Legislatura solo 3 sono state ricoperte da donne e ad oggi non ci sono donne Presidenti di Commissioni Parlamentari.

A San Marino, il vincolo di genere, è previsto solo nelle liste delle candidature alle elezioni nelle quali è imposta la quota di 1/3 di donne. “Questo 8 marzo 2023 – commenta Ilaria Bacciocchi – non ha solo un carattere celebrativo. Vorremmo infatti portare proposte concrete perché crediamo che un terzo di donne in Consiglio Grande e Generale non basti più. Il Psd vuole quindi attivare tavoli di lavoro e gruppi di coordinamento per capire quali potranno essere le iniziative da portare avanti da qui al futuro”.