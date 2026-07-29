FESTA DELLA LIBERTÀ PSD e Libera rilanciano la sfida europea. Beccari: possibile firma tra 20 settembre e 10 ottobre Alla Festa della Liberta' confronto su opportunità ed adempimenti derivanti dall'Accordo con Bruxelles. Da Merlini ( Csdl) una riflessione sul 28 luglio: "Meriterebbe una celebrazione più consona ai valori che rappresenta"

Per le sinistre sammarinesi il 28 luglio è memoria, identità, prospettiva. PSD e Libera lo hanno celebrato insieme all'ex Tiro a Volo di Murata, tra spettacoli, musica e soprattutto politica. Il cuore della serata è il confronto sull'Europa e sui prossimi passi dell'Accordo di Associazione. Dopo il via libera di Coreper e Consiglio Europeo, l'attenzione è ormai tutta sulla firma, traguardo politico che Governo e coalizione di maggioranza hanno indicato come prioritario fin dall'avvio del mandato.

Ma lo sguardo è già rivolto al dopo, come suggerisce il titolo del dibattito: "Oltre la firma". Un messaggio chiaro: il traguardo non sarà la sottoscrizione del testo, ma ciò che verrà dopo. “La firma non sarà il punto di arrivo ma un punto di partenza”, afferma il Presidente di Libera Michele Muratori, che aggiunge: “Ci dovremo veramente rimboccare le maniche, lavorare 24 ore al giorno. Sicuramente per quanto riguarda gli atti normativi abbiamo anche tutti i paesi che dovranno ratificare questo Accordo e sicuramente dovremo metterci al lavoro per produrre subito dei risultati per San Marino”.

Per il presidente di ANIS, Emanuele Rossini, l'accordo rappresenta un passaggio fondamentale per il sistema produttivo sammarinese. Gli industriali confermano il loro sostegno al percorso europeo e attendono la firma per poter competere ad armi pari nel mercato unico, con l'auspicio che in futuro venga risolta anche la questione del T2. Per il PSD, l'Europa significa opportunità di crescita, nuove prospettive per giovani ed imprese. Ma servirà una strategia chiara, mantenendo in mano il ritmo del percorso.

“Dovremo focalizzarci su quelli che sono oggi gli adempimenti e che San Marino ritiene più importanti”, rimarca la presidente del Psd Silvia Cecchetti, “perché non dimentichiamoci che sarà poi San Marino a dettare le tappe per l'adeguamento. Quindi dovremo essere uniti e sapere rilanciare San Marino dentro l'Unione Europea”.

A fare il punto sul calendario istituzionale è il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, che indica tra il 20 settembre e il 10 ottobre la finestra temporale più probabile per la firma dell'Accordo. E in una giornata che celebra la Libertà e la caduta del fascismo, arriva anche una riflessione sul significato della ricorrenza stessa.

Il Segretario della CSDL Enzo Merlini propone di valorizzare maggiormente il 28 luglio, trasformandolo in un appuntamento più strutturato: "Dovrebbe culminare nella sala del Consiglio Grande e Generale, sede della sovranità popolare".

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: