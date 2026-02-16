Psd e Pd firmano un importante protocollo d'intesa

Un'amicizia e un dialogo politico di anni si concretizzano nella firma di un protocollo d'intesa tra il Psd e il Pd, un ponte tra San Marino e Italia fatto di valori condivisi e obiettivi comuni. Una giornata piena di incontri e occasioni istituzionali, a partire dall'udienza privata con i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, seguita dall'incontro con i rappresentanti del Psd e dalla firma dell'intesa, apposta nella sede del partito. Da una parte la delegazione italiana, guidata dal presidente nazionale del Pd Stefano Bonaccini e dal responsabile esteri Peppe Provenzano, assieme ad Andrea Gnassi, Emma Pettiti, Nicolò Carboni e Luciano Vecchi; dall'altra il segretario del Psd Luca Lazzari, la presidente Silvia Cecchetti assieme a Gerardo Giovagnoli, delegato alle Relazioni internazionali, e altri esponenti del partito.

"Consolida un rapporto di amicizia che va avanti da molti anni fra i due partiti - commenta Lazzari -. Rapporto che abbiamo deciso di di mettere a disposizione dei rispettivi Paesi e dell'interesse della Repubblica di San Marino e della Repubblica italiana. Grazie ai compagni del Partito Democratico oggi ci sentiamo anche più sereni nel nostro percorso europeo che come sappiamo sta incontrando qualche qualche turbolenza".

"Un momento importante di rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i nostri due partiti - aggiunge Provenzano -, ma che guarda l'interesse generale delle relazioni tra le nostre due Repubbliche in vista dell'accordo di associazione di San Marino all'Unione Europea che noi fortemente supportiamo. Soprattutto in un tempo in cui le relazioni internazionali sembrano nuovamente segnate dalla legge del più forte, in cui il più grande mangia il piccolo, è importante invece ristabilire relazioni pacifiche, amichevoli e paritarie".

Relazioni bilaterali, prospettive europee e coordinamento tra forze riformiste. Questi i cardini dell'accordo.

"Forze che si ispirano ai valori del progresso, della libertà, della giustizia sociale inaugurano un percorso di elaborazione sui contenuti - sottolinea Gnassi -, che sono quelli che riguardano la vita delle persone: dalla salute, la sanità, ai grandi temi che devono unire popoli e partiti come quelli della difesa europea comune".

"In previsione del 120esimo anno della celebrazione dell'Arengo - conclude Giovagnoli -, data fondativa dell'inizio della nostra storia dal punto di vista parlamentare. Italia e San Marino dovranno stringere ancora maggiormente le loro relazioni, noi abbiamo inteso farlo anche dal punto di vista dei partiti e soprattutto mandare un messaggio a difesa della democrazia, dello Stato di diritto e di un multilateralismo".

Nel video le interviste a Luca Lazzari (segretario Psd), Peppe Provenzano (responsabile Pd per Esteri, Europa e Cooperazione internazionale), Andrea Gnassi (deputato Pd) e Gerardo Giovagnoli (delegato Psd alle Relazioni internazionali)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: