Psd: "Esperienza di Adesso.sm è finita, si voti in autunno"

Il Psd si aggiunge alle voci critiche verso la maggioranza e chiede elezioni in autunno. Il messaggio arriva dopo la direzione del partito che si è aperta con il ricordo di Marino Venturini, morto nel giugno scorso. I socialisti e democratici parlano di uno "stato emergenziale" nel Paese legato a una crisi economica che non "produce più lavoro per i sammarinesi". Poi il riferimento a un clima di "sfiducia generale" e a una "crisi politica". "Sembra chiaro a tutti ormai - scrive - che si sia creata una forte opposizione proprio" nella maggioranza. Per il partito c'è bisogno di stabilità, coesione, credibilità e unità, per le riforme e per portare avanti gli accordi con Italia ed Europa. In chiusura un'invito a lavorare insieme rivolto non solo all'opposizione ma a chi avrà "il coraggio di segnare la discontinuità con questo Governo".

Il comunicato stampa del Psd