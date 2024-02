Psd: Giovagnoli al Consiglio dell'Internazionale Socialista, San Marino come Stato che incentiva il dialogo

San Marino come piccolo Stato che incentivi il dialogo tra Paesi in un periodo di conflitti. È uno dei messaggi lanciati durante il Consiglio dell'Internazionale Socialista a Madrid. La proposta arriva dal segretario del Psd, Gerardo Giovagnoli, che ha preso la parola durante i lavori esortando le grandi potenze a non usare l'Onu come "strumento di potere e di prevalenza dei propri interessi", ma come luogo di "confronto e risoluzione pacifica delle controversie". Approvata la "Dichiarazione di Madrid" che pone al centro la prevenzione dei conflitti puntando sulle istituzioni multilaterali.

