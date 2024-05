BRUXELLES Psd: Giovagnoli incontra il vice segretario Pse. Rapporti più stretti per "passare allo status di partito associato" Risalto all'articolo 78 dell'accordo di associazione che prevede la creazione di un Comitato di associazione parlamentare tra il Consiglio Grande e Generale e il Parlamento Europeo

Mentre a Palazzo Berlaymont si affinavano gli ultimi passaggi propedeutici alla firma dell'Accordo di Associazione prevista entro l'autunno, a poche centinaia di metri, nelle stesse ore, presso la sede del Pse nella capitale belga, per Gerardo Giovagnoli l'occasione di rimarcare al vice segretario del Partito Socialista Europeo, Yonnec Polet i risultati raggiunti nel tempo dal Titano sul piano dei rapporti con l'Unione.

“Il cambiamento di status – ha sottolineato il segretario del Psd - produrrà un effetto determinante per lo sviluppo di San Marino, delle sue relazioni con l’Ue, delle relazioni tra il Partito dei Socialisti e dei Democratici con il Pse. Questo perché – spiega - l’Art.78, come richiesto da più di un Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale, stabilisce la creazione di un Comitato di associazione parlamentare tra il nostro ed il Parlamento Europeo. Sarà quello l’ambito in cui i parlamentari “si incontreranno, scambieranno opinioni, e contribuiranno, attraverso il dialogo ed il dibattito, ad una maggiore comprensione tra le parti associate rispetto ai settori coperti dall’Accordo di associazione. Ovvero: il primo luogo di confronto politico e non solo tecnico o governativo, in cui la Repubblica avrà una voce da spendere con l’Europa”.

Inoltrata infine la richiesta di innalzamento dello status del Psd all’interno della famiglia socialista europea, passando da partito Osservatore a partito Associato. Dal Pse tutto l'interesse a rafforzare i rapporti e a cooperare “nel favorire il futuro lavoro del Comitato di associazione Parlamentare”.

