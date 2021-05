DIREZIONE CONGIUNTA PSD-MD: "NPR percorso da consolidare". Dito puntato verso chi alimenta "voci infondate" Indicate le priorità a livello politico e programmatico. Confermato il pieno sostegno a maggioranza e Governo

Nessuna intenzione di indebolire NPR, percorso semmai da consolidare, confermando pieno sostegno alla maggioranza e al Governo. PSD-MD non ci stanno a passare per i destabilizzatori di turno del quadro politico e invocano un confronto urgente interno alla lista per sgombrare il campo da ogni dubbio. Nel corso di una Direzione congiunta nuovamente in presenza e con buona partecipazione, l'invito al gruppo dirigente a procedere alla stesura di un documento politico-organizzativo, capace di superare – auspicano - le difficoltà attuali e dare vigore al risultato elettorale.

Ma non manca la stoccata verso chi, anche all'interno della stessa lista, - mandano a dire - abbia alimentato voci infondate di visioni diverse rispetto alla sorte di NPR o rispetto alla volontà di trovare soluzioni alternative al totale supporto verso l'attuale maggioranza. “Accuse inutili e pretestuose”, che PSD-MD rispediscono al mittente.

Non si placa, dunque, il clima da resa dei conti nella lista, con un indiretto botta e risposta ai recenti richiami critici di PS e Noi Sammarinesi nell'ambito dei propri Direttivi congiunti anche sulla questione Europa. A livello programmatico, infatti, PSD-MD esortano il Paese ad accelerare la conclusione dell’Accordo di Associazione “per non perdere le opportunità create dai Piani di Ripresa nazionali. “Pur non facendo purtroppo parte dell'Ue, - scrivono – anche San Marino deve predisporre un Piano Sammarinese di Ripresa e Condivisione”, coinvolgendo tutti i soggetti disponibili “a mettere in sequenza le riforme da portare in Consiglio” e i progetti per il complessivo rilancio dell'economia.

Appoggio convinto, infine, da parte della Direzione congiunta all'operato dei Segretari di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi e al Turism,o Federico Pedini Amati nelle rispettive sfere di competenza.

