ALLEANZE Psd, Pd ed Elego: "Accordo per aggregare il popolo del centro sinistra" I tre partiti avvieranno da subito il confronto con forze politiche, organizzazioni datoriali e sindacali, per presentare il proprio progetto

Psd, Pd ed Elego: "Accordo per aggregare il popolo del centro sinistra".

Psd, Ps ed Elego stringono un accordo politico-programmatico, già deliberato dai rispettivi organismi politici, per aggregare il popolo del centro sinistra con identità chiara socialista e riformista. Riaffermano il valore dell’esperienza su quello dell'improvvisazione, chiarendo che l’aggregazione, pur non essendo chiusa ad altre esperienze, non sarà invece aperta ad opportunismi o personalismi. I tre partiti avvieranno da subito il confronto con forze politiche, organizzazioni datoriali e sindacali, per presentare il proprio progetto, in uno spirito progressista, con particolare attenzione a stato sociale, sicurezza sociale, e Accordo di Associazione con l’Unione Europea.

