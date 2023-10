ACCORDO UE Psd plaude all'odg approvato in Consiglio: "Senso di unità tra forze politiche" Il partito s'impegna a coinvolgere i cittadini e a lavorare per proteggere gli interessi del Paese

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici, con una nota, torna sul dibattito consiliare relativo all'accordo Ue che ha tenuto banco nei giorni scorsi. “Siamo di fronte a un bivio storico – sottolinea il partito - e siamo grati che ora, finalmente, c'è un senso di unità tra le forze politiche riguardo a questo passaggio cruciale. L'Ordine del Giorno approvato – ricorda il Psd - è un impegno in questa direzione: non solo continueremo a informare e a coinvolgere la cittadinanza in ogni fase, ma – assicura infine - lavoreremo anche con assiduità per garantire che ogni aspetto dell'accordo riconosca e protegga gli interessi di San Marino”.

