Psd, Ps, Md ed Ēlego: l'aggregazione socialista “non può essere più frenata”.

Continua il percorso di aggregazione delle forze politiche socialiste con Partito dei Socialisti e Democratici, Partito Socialista, Movimento Democratico ed Ēlego impegnate a mantenere aperto il dialogo a chiunque si riconosca nei valori della sinistra riformista, contribuendo al contempo all'azione di Noi per la Repubblica e del governo.

Le quattro formazioni politiche, in un comunicato, si difendono dagli attacchi, definiti “strumentali” delle opposizioni sul caso Pedini Amati. Libera a Repubblica Futura – si legge - hanno trasformato “una richiesta legittima – quella di una sede sicura e dignitosa per la segreteria al Turismo – in un caso politico che potesse segnare la fine della legislatura”. Vicenda invece considerata chiusa dagli scriventi che si concentrano su un progetto di aggregazione che “non può essere più frenata”.

