Psd: Segretari di Stato a confronto nel dibattito della Festa del 28 luglio

La Festa della Libertà è un momento di celebrazione e rilancio per il Partito dei Socialisti e Democratici che a Cailungo fa il punto sulla nuova legislatura. Ci sono i Segretari di Stato della Maggioranza insieme ai vertici del Partito, Luca Lazzari e Matteo Rossi, a delineare azione di governo e priorità nei prossimi mesi. Intanto il Psd festeggia, oltre alla sconfitta del fascismo, anche la vittoria elettorale, per una ripartenza nel segno dei valori storici della sinistra sammarinese.

Poi si parla di scuola, con Teodoro Lonfernini, di riforme istituzionali con Andrea Belluzzi e di lavoro con Alessandro Bevitori. Dei rappresentanti di Governo, Federico Pedini Amati è l'unico a restare al suo posto: al turismo, nel segno della continuità. Con l'Accordo di Associazione e le sue implicazioni, a fare da sfondo ai lavori del Congresso di Stato.

Giovanna Cecchetti, per Alleanza riformista, ribadisce l'impegno per una effettiva parità tra uomini e donne sia sul piano politico che lavorativo.

Un momento di confronto, in vista di una stagione importante per il Paese, con Psd, Pdcs e Libera a congresso in autunno.