Psd sulla Relazione per l'attuazione dell'Accordo Ue: "Riferimento operativo dell’intero percorso europeo"

Soddisfazione, in particolare, per la sensibilità condivisa da parte dell'arco politico in Aula, sull'Addendum richiesto dall'Italia

22 nov 2025
Psd sulla Relazione per l'attuazione dell'Accordo Ue: "Riferimento operativo dell’intero percorso europeo"

Il Psd interviene sulla Relazione, presentata in Consiglio dalle Segreterie di Stato Interni ed Esteri, per l’attuazione dell’Accordo di Associazione con l'Ue. Relazione che “mette al centro la Pa come motore del cambiamento, ed evidenzia – scrive il partito di maggioranza - il bisogno di programmazione, di formazione e di un monitoraggio continuo dei processi”. Focus sull'approccio partecipativo che propone il documento, coinvolgendo, “in un Patto sociale per l'Europa”, tutte le espressioni della società.

Soddisfazione del Psd, in particolare, per la sensibilità condivisa da parte dell'arco politico in Aula, sull'Addendum richiesto dall'Italia. “Resta il rammarico – sottolinea – per la mancata firma dell'opposizione all'Odg proposto dalla maggioranza, per ragioni più di metodo che di merito”.

"Nel complesso, - conclude la nota - questo comma consegna al Psd un risultato concreto: la Relazione viene riconosciuta come riferimento operativo dell’intero percorso europeo; e la collaborazione tra Commissioni e Governo viene finalmente orientata verso un metodo più coordinato e tempestivo”.




