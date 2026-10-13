PSD, torna il periodico 'Il Nuovo Titano', tra radici e futuro

Le interviste a Luca Lazzari, Segretario PSD e ad Anastasia Merli - Direttrice "Il Nuovo Titano"

La statua della libertà regge la bandiera dell'Europa, con una data scolpita: 19 ottobre '26, la firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. E' la prima pagina del primo numero di "Il Nuovo Titano", dedicato ad uno dei traguardi da sempre al centro del progetto politico del PSD. Il Futuro nella prospettiva europea incontra l'identità e la storia. “il Nuovo Titano – dice il Segretario del PSD, Luca Lazzari - è il periodico che ha accompagnato tutto il percorso del movimento socialista sammarinese a partire dal 1903, che è stato l'anno della sua fondazione. Non è un periodico che ha solo raccontato le trasformazioni, le battaglie, le idee, ma è stato anche uno strumento di costruzione della democrazia sammarinese, per come la conosciamo oggi, e quindi ci sembrava giusto, doveroso riportarlo in vita".

Progetto editoriale affidato ai giovani, con il Segretario di GenSm, Tommy Fantini che ringraziando la dirigenza sottolinea il fermento del gruppo giovanile. “Stesse radici, nuovi orizzonti” - dice la Direttrice Anastasia Merli, richiamando il Congresso e ricordando, anche nel suo editoriale “Riprendere il filo”, l'ultima edizione del 2006 sotto la direzione di Fausta Morganti. Rinnovato nella forma e nel linguaggio, ma fedele ai principi e ideali che hanno attraversato e contribuito a scrivere la storia di San Marino.

“Questo periodico – spiega la Direttrice - è il risultato di un lavoro di squadra, di tutti i membri della redazione, quindi sin dalla stesura degli articoli fino alla parte grafica. Ci è sembrato doveroso effettuare un'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e abbiamo anche un contributo di Sua Eccellenza Gerardo Giovagnoli, dove tratta in modo personale di quello che è il suo rapporto con le istituzioni, con la politica internazionale e anche appunto con l'Europa”.

Diversi temi e sezioni: l'Europa, motore del cambiamento; l'attività istituzionale con le consigliere Silvia Cecchetti, Donatella Merlini e Ilaria Bacciocchi che mettono a tema la riforma della cittadinanza, il fine vita, la tutela degli animali; i giovani, raccontati non come futuro ma come il presente; le idee dei Gruppi di progetto e la San Marino che funziona, alla scoperta delle eccellenze; ancora, le voci autorevoli, i sammarinesi nel mondo, per tornare alla memoria e ai fondatori – Alvaro Selva nel primo numero. Chiude la satira, nel fumetto dialettale di Mario Angiuioni, in arte Snaporaz. Copertine affidate a illustratori sammarinesi (si parte con Davide Pagliardini) e c'è anche un QRCode che porta al sito web www.ilnuovotitano.sm.

Nel video, le interviste a Luca Lazzari, Segretario PSD e ad Anastasia Merli - Direttrice "Il Nuovo Titano"









