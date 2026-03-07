8 MARZO Psd, un video con le donne del partito per riflettere sulla conquista di diritti e tutele "La piena parità non è ancora una realtà compiuta"

Domani è l'8 marzo: il Psd, con un video sui propri social con protagoniste le donne del partito, invita a riflettere sul cammino delle donne sammarinesi per la conquista di diritti e tutele. Ma la strada è ancora lunga.

“Dedicato alle donne che hanno lottato per cambiare la storia e a quelle che la cambieranno ancora”. Ricorda il cammino femminile compiuto negli anni. "Conquiste importanti, - fanno notare - spesso ottenute con fatica e con molto ritardo rispetto ad altri Paesi. Dal diritto di voto alla riforma del diritto di famiglia, dal riconoscimento della materlinearità alle leggi contro la violenza di genere: ogni passo avanti - sottolinea il Psd - è stato il risultato di battaglie civili e politiche che hanno cambiato il volto della nostra società”. Ma non basta.

"Non è finita, - esorta Silvia Cecchetti, Presidente Psd - dobbiamo andare avanti, perché ancora le donne sono sottorappresentate, ancora non hanno raggiunto in tutti i settori, da quello dell'economia a quello della politica, la vera parità e quindi tutti insieme ancora, per andare avanti in questa grande conquista che ci riguarda tutti".

La società che cambia, sì. Ma un velo che si squarcia troppo lentamente nel nostro contesto contemporaneo. "Mi piace ricordare veramente l'ultima seduta del Consiglio Grande Generale, - aggiunge Silvia Cecchetti - dove insieme abbiamo votato un altro tassello che riguarda la cittadinanza, riconoscendo la possibilità ai naturalizzati di non rinunciare alla cittadinanza d'origine; e soprattutto siamo riusciti a togliere quella vergogna che era ancora la riprensione nel reato di molestie sessuali e quindi abbiamo definito finalmente il reato di molestie sessuali e non è scontato, perché siamo ancora uno dei pochi Paesi che lo disciplina".

Nel video estratti dal video Psd per l'8 marzo e l'intervista a Silvia Cecchetti, Presidente Psd.

