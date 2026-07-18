PSRS: il bilancio degli incontri con maggioranza e opposizione tra affinità e distanze

Rossano Toccaceli, Segretario PSRS

Obiettivo: rafforzare il dialogo sui principali temi di interesse nazionale “per individuare soluzioni concrete e condivise”. Dalle politiche europee al sistema bancario, dai conti pubblici alla ripresa del percorso di aggregazione dell'area socialista, fino alle tematiche del lavoro e le più urgenti questioni di carattere sociale. Il Partito Socialista Riformista Sammarinese, nato nel gennaio scorso dall'esperienza del movimento Ēlego, conclude il ciclo di incontri post-congressuali con le forze politiche di maggioranza e di opposizione. "È stato un modo intanto per riallacciare i rapporti con tutti i partiti che hanno espressione nel Consigliante Generale, - osserva il Segretario, Rossano Toccaceli, Segretario PSRS - ma io penso che è stato un ottimo momento anche per confrontarsi, molto positivo, devo dire la verità. Anche con i partiti di minoranza (Repubblica Futura, DOMANI . Motus Liberi e Rete) abbiamo trovato moltissimi spunti di riflessione e anche di dibattito".

Clima sostanzialmente franco e costruttivo al netto delle affinità – ribadita la collaborazione con la Dc, alleata di Coalizione e la maggioranza di Governo - e le incolmabili distanze. Mai ricucito lo strappo con Alleanza Riformista, unica forza politica indisponibile, è stato riferito, al confronto richiesto dal partito di Toccaceli. "Abbiamo trovato molti spunti di affinità sia con la Democrazia Cristiana, ma anche con tutti i partiti della nostra famiglia socialista, quindi sia PSD sia Libera, - aggiunge il Segretario PSRS - abbiamo trovato dei spunti in comune. E' chiaro - rimarca - che con i partiti di opposizione qualcosa di diverso su molte questioni c'è, ma ripeto, tutto sommato, sono momenti di politica che vanno fatti anche nell'interesse di migliorare i rapporti".

Plaudono i Socialisti Riformisti alla svolta positiva sull'Accordo di associazione con Bruxelles: “il risultato raggiunto – sottolineano - testimonia la capacità della Repubblica di affermare con credibilità le proprie istanze e i propri interessi”. "Noi siamo sempre stati a favore, - conclude Toccaceli - quindi dopo tanti anni di lavoro, anche di altri partiti, finalmente arriviamo quasi al traguardo, noi siamo molto felici e partirà sicuramente una nuova fase anche per San Marino. Tutto da capire e da studiare".

Nel video l'intervista a Rossano Toccaceli, Segretario PSRS.