TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
08:01 Villa Mussolini, un’offerta privata vale il doppio di quella pubblica 07:35 Gastrite e dieta: cosa mangiare, cosa evitare e come cucinare per stare meglio secondo gli esperti 07:02 Serie D: il San Marino deve ripartire
  1. Home
  2. News
  3. Politica

PSRS: in archivio la denominazione Elego, rinasce il Partito Socialista Riformista Sammarinese

Nel corso del Congresso l'ufficializzazione del passaggio da Movimento a Partito e la presentazione del simbolo

31 gen 2026

La formalizzazione di un percorso di fatto già compiuto, questo Congresso. Ovvero il passaggio da movimento a partito. Contiamo 70 delegati, è stato del resto rivendicato con orgoglio. Una palingenesi l'assise: va in archivio la denominazione Elego; oggi – è stato detto – abbiamo ridato vita al Partito Socialista Riformista Sammarinese: ed è proprio questo il nuovo nome del Partito; con relativa presentazione del logo. L'obiettivo – sottolinea il neoeletto Segretario Generale Rossano Toccaceli – resta l'aggregazione delle forze socialiste e riformiste. Presenti ai lavori rappresentanti di sindacati e categorie; oltre ovviamente alle delegazioni di tutte le forze consiliari ad eccezione di AR. Feedback positivi, ad avviso del Presidente del Partito Paride Andreoli.

In videomessaggio il saluto di Bobo Craxi, già sottosegretario italiano agli Esteri. Focalizzato sulla sfida europea anche l'intervento – in presenza – dell'ex Primo Ministro di Andorra Jaume Bartumeu. Nel corso dell'assise l'elezione delle figure apicali del Partito - incluso il Segretario Amministrativo Nazzareno Marani – e la votazione della mozione conclusiva.

Nel servizio le interviste a Rossano Toccaceli (Segretario Generale PSRS), Paride Andreoli (Presidente PSRS), Jaume Bartumeu (Socialdemocràcia i Progrés d'Andorra ) e Giovanna Cecchetti (PSRS)




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica