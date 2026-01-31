PSRS: in archivio la denominazione Elego, rinasce il Partito Socialista Riformista Sammarinese

La formalizzazione di un percorso di fatto già compiuto, questo Congresso. Ovvero il passaggio da movimento a partito. Contiamo 70 delegati, è stato del resto rivendicato con orgoglio. Una palingenesi l'assise: va in archivio la denominazione Elego; oggi – è stato detto – abbiamo ridato vita al Partito Socialista Riformista Sammarinese: ed è proprio questo il nuovo nome del Partito; con relativa presentazione del logo. L'obiettivo – sottolinea il neoeletto Segretario Generale Rossano Toccaceli – resta l'aggregazione delle forze socialiste e riformiste. Presenti ai lavori rappresentanti di sindacati e categorie; oltre ovviamente alle delegazioni di tutte le forze consiliari ad eccezione di AR. Feedback positivi, ad avviso del Presidente del Partito Paride Andreoli.

In videomessaggio il saluto di Bobo Craxi, già sottosegretario italiano agli Esteri. Focalizzato sulla sfida europea anche l'intervento – in presenza – dell'ex Primo Ministro di Andorra Jaume Bartumeu. Nel corso dell'assise l'elezione delle figure apicali del Partito - incluso il Segretario Amministrativo Nazzareno Marani – e la votazione della mozione conclusiva.

Nel servizio le interviste a Rossano Toccaceli (Segretario Generale PSRS), Paride Andreoli (Presidente PSRS), Jaume Bartumeu (Socialdemocràcia i Progrés d'Andorra ) e Giovanna Cecchetti (PSRS)









