PSRS, nuovi incontri post-congresso: al tavolo con PSD e RF

PSRS al tavolo con la delegazione del Partito dei Socialisti e Democratici, guidata dal Segretario Luca Lazzari: emerge la volontà condivisa di riaprire il percorso di aggregazione socialista. Il Segretario del PSRS, Rossano Toccaceli, ha ribadito come il passaggio da Movimento Ēlego a partito non abbia modificato l'identità politica, né intaccato i valori socialisti di riferimento; mentre il segretario del PSD Lazzari ha definito ormai superate le divisioni del passato, dichiarandosi disponibile a tradurre il dialogo in iniziative concrete, con il consigliere Matteo Rossi che ha auspicato un lavoro condiviso anche sul piano legislativo.

Nel confronto con Repubblica Futura - delegazione guidata dal Coordinatore Marco Podeschi - è stata sottolineata l'importanza del confronto tra maggioranza e opposizione in una fase politica delicata; il valore della comunicazione anche con le minoranze rimarcato anche dal Presidente onorario Mario Venturini, soprattutto laddove si tratti di regole che appartengono a tutti. E proprio la consigliera PSRS Giovanna Cecchetti, ha sottolineato la necessità di affrontare insieme e con chiarezza le principali sfide del Paese.

Tra i temi discussi in entrambi gli incontri figurano, l'Accordo di associazione con l'Unione Europea, ISS e sanità, ma anche il progetto del collegamento su rotaia tra Borgo Maggiore e Città. Accanto al Segretario Toccaceli, per il PSRS, tra gli altri anche il Presidente Paride Andreoli: dal partito confermata l'intenzione di proseguire il confronto con tutte le forze politiche, individuando nell'aggregazione socialista un valore strategico per il futuro di San Marino.







