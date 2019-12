Pubblicazione incompleta, Segreteria Interni: "Sbagliate 20 copie su quasi 22mila, toni inaccettabili"

Giungono le precisazioni della Segreteria Interni dopo la denuncia di Noi per la Repubblica in merito alla mancanza di alcune pagine, inerenti al programma della lista stessa, all'interno della pubblicazione informativa istituzionale arrivata nelle case dei sammarinesi. “Un fatto grave” secondo NPR. “La nostra lista – scrive in una nota - vede compromesse e limitate le possibilità di comunicare agli elettori a differenza delle altre liste”. La Segreteria Interni spiega che si è trattato di un errore dell'azienda incaricata alla pubblicazione che non va oltre le 20 copie sulle quasi 22mila spedite agli elettori.

“Mi chiedo - commenta il Segretario di Stato Guerrino Zanotti - come si può pensare ad un boicottaggio visti i numeri e le procedure che la ditta, che si è occupata più volte di tale pubblicazione, ha adottato”. “Credo – prosegue - che si voglia veramente cercare la polemica fine a se stessa e si sia voluto sfruttare per un po’ di visibilità “gratis”; un disguido che, pur ingiustificabile, non è dipeso dalla volontà o dall’incapacità del Governo, né tanto meno dalla malafede di nessuno”.

Pur non giustificando l'accaduto, la Segreteria Interni non accetta i toni usati da un candidato di Noi per la Repubblica che – si legge - “ha certamente il diritto di commentare e lamentarsi ma non quello di distorcere, con affermazioni tendenziose, la realtà”.

Infine, rivolgendosi a chi ha ricevuto la pubblicazione incompleta, s'informa che è possibile contattare il numero 0549/882425 – dalle ore 8,15 alle ore 18,00 – per richiedere l’invio dello stampato corretto.

