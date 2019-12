Pubblicazione istituzionale incompleta, NPR, "Grave errore, chiediamo di porre rimedio". La Segreteria Interni: "riguarda poche decine di pubblicazioni"

La segreteria Interni informa che la pubblicazione istituzionale relativa alle Elezioni 2019, inviata nelle case dei sammarinesi, residenti in territorio e fuori, avrebbe alcune copie incomplete, cioè mancano le ultime pagine relative ai candidati di Noi per la Repubblica. "Si è trattato di un disguido" informa la Segreteria, che ha ricevuto una segnalazione in questo senso e si mette a disposizione di chiunque riscontrasse questa anomalia telefonando al numero 0549-882425 per ricevere copia completa.

"L’esposizione del programma è solo parziale, scrive Noi per la Repubblica, mentre risulta del tutto assente l’elenco dei candidati" Chiede perciò necessarie azioni al fine di tutelare la corretta e paritaria visibilità tra tutte le liste in competizione. Intimando la Segreteria agli Interni a porre urgentemente rimedio al deficit di visibilità creato alla Lista, attraverso gli strumenti più opportuni e tempestivi possibili. "In assenza di ciò, nostro malgrado, conclude la nota NPR, saremo costretti a rivolgere una segnalazione all’ODIHR, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’OSCE), per un intervento di monitoraggio".

In una nota la Segreteria Interni porta il proprio rammarico per l'accaduto e precisa che la "Difformità" sembra ricondursi ad un numero limitatissimo di copie. "Ai fini della massima trasparenza - si legge - la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, ritiene opportuno informare che - preso atto “della difformità” rilevata sia in una copia consegnata da un esponente della lista “Noi per la Repubblica” che in una copia ritornata alla Segreteria di Stato in quanto non ritirata dal destinatario - ha immediatamente contattato l’Azienda incaricata, che si è occupata della realizzazione e della stampa, nonché dell’imbustamento e consegna della pubblicazione all’Ufficio arrivi e partenze di Poste San Marino S.p.A., per la relativa spedizione. Il responsabile dell’Azienda incaricata ha subito attivato le necessarie verifiche e dichiarato verbalmente che è stato rilevato un problema tecnico in fase di assemblaggio e confezionamento. Il responsabile ha altresì assicurato che il fenomeno è limitato ad una esigua quantità: presumibilmente poche decine di pubblicazioni non complete."