TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:13 Guccini al Duse in lirica e amicizia 18:03 Inaugurata “Rimini. Rinascimenti - Illustrare il mondo, disegnare il futuro” 17:59 Roberto Sergio a FERPI: "San Marino può avere una televisione ambiziosa e di qualità" 16:56 Caso bulgaro, al via il processo: ammesse tutte le parti civili 15:38 Manovra di bilancio, per l'opposizione siamo ai "saldi di fine stagione" 13:58 Valentina Giacinti e Alessandro Alciato presentano “Il coraggio di chi trema” 13:34 Accordo di Associazione: dibattito pubblico promosso dalla Csdl
  1. Home
  2. News
  3. Politica

"Question time" per il Segretario Beccari al Festival della Diplomazia

Al Centro Studi Americani di Roma ha risposto alle domande degli studenti

di Francesca Biliotti
27 ott 2026

A Roma il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari ha risposto alle domande degli studenti al Festival della Diplomazia. San Marino al Festival della Diplomazia, che da 17 anni rappresenta uno spazio autorevole di confronto tra istituzioni, ambasciate, think tank, imprese, organizzazioni internazionali, università e società civile in un dialogo di alto profilo sui grandi temi geopolitici ed economici globali.  Il Segretario di Stato Beccari è stato accolto dal direttore del Centro Studi Americani, che lo ha portato alla scoperta di Palazzo Mattei di Giove, dove soggiornò per un periodo anche il poeta Giacomo Leopardi.

Per Beccari è stata l'occasione di rispondere alle domande degli studenti nel “Question time” a lui dedicato, dove ha potuto raccontare della Repubblica, le recenti novità dell'accordo di associazione con l'Europa e l'importanza che la diplomazia ha sempre rappresentato per San Marino.

Nel video le interviste a Giorgio Bartolomucci, segretario generale Festival della Diplomazia; Roberto Sgalla, direttore Centro Studi Americani; Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica