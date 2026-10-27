INCONTRI "Question time" per il Segretario Beccari al Festival della Diplomazia Al Centro Studi Americani di Roma ha risposto alle domande degli studenti

A Roma il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari ha risposto alle domande degli studenti al Festival della Diplomazia. San Marino al Festival della Diplomazia, che da 17 anni rappresenta uno spazio autorevole di confronto tra istituzioni, ambasciate, think tank, imprese, organizzazioni internazionali, università e società civile in un dialogo di alto profilo sui grandi temi geopolitici ed economici globali. Il Segretario di Stato Beccari è stato accolto dal direttore del Centro Studi Americani, che lo ha portato alla scoperta di Palazzo Mattei di Giove, dove soggiornò per un periodo anche il poeta Giacomo Leopardi.

Per Beccari è stata l'occasione di rispondere alle domande degli studenti nel “Question time” a lui dedicato, dove ha potuto raccontare della Repubblica, le recenti novità dell'accordo di associazione con l'Europa e l'importanza che la diplomazia ha sempre rappresentato per San Marino.

Nel video le interviste a Giorgio Bartolomucci, segretario generale Festival della Diplomazia; Roberto Sgalla, direttore Centro Studi Americani; Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri



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