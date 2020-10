RAPPORTI BILATERALI Questione finanziaria, accordo radiotv e approvvigionamento energetico: i primi dossier aperti a Roma Alla Farnesina insediata la Commissione mista italo sammarinese. Il Sottosegretario Scalfarotto: "Precisa volontà di dare nuovo impulso alle nostre relazioni"

A pochi giorni dall'incontro tra il Segretario di Stato agli Esteri Beccari e l'omologo italiano Luigi Di Maio, si è insediata alla Farnesina la commissione mista italo sammarinese. Il Sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto ha accolto i Segretari di Stato di San Marino a pochi giorni dal bilaterale col ministro Di Maio, cui lo stesso Scalfarotto era presente. “Il fatto di aver convocato subito la Commissione mista – ha detto il Sottosegretario – è proprio il segno della volontà di rilanciare e dare impulso totalmente nuovo ai nostri rapporti”. Per questo primo incontro la decisione è stata focalizzarsi su tre questioni: quella finanziaria, con la richiesta di assistenza da parte di San Marino, la revisione dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva e l'approvvigionamento energetico. “Man mano che si chiuderà un dossier – ha concluso Scalfarotto – potranno aprirsene degli altri, per creare continuità e gli incontri saranno tutt'altro che episodici, per noi vederci diverrà una routine”.

Nel video l'intervento di Ivan Scalfarotto, Sottosegretario agli Esteri, e le interviste a Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri; Marco Gatti, Segretario di Stato alle Finanze; Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato al Lavoro

