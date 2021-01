Radiofrequenze, Beccari: "Partita da chiudere il prima possibile". A breve ulteriore incontro tecnico

Chiusa la partita dell'approvvigionamento energetico, rimane aperta quella delle radiofrequenze, dossier caro a San Marino e al centro del tavolo bilaterale con l'Italia. Se ne è parlato ieri nel vertice alla Farnesina fra il Segretario agli Esteri Luca Beccari e il Sottosegretario Ivan Scalfarotto. Il tempo stringe e sarà necessario ancora un incontro tecnico per affrontare aspetti pratici – spiega Beccari – in merito alle modalità di trasporto del segnale che attualmente viaggia sul canale 51 e che verrà convertito, secondo il piano di Ginevra, in telefonia.

Il confronto prosegue su una prima bozza d'intesa che – chiarisce il titolare degli Esteri - non ha particolari punti critici: “Adesso – afferma - dobbiamo solamente trovare la modalità migliore per poter garantire continuità funzionale a San Marino RTV, trasmettendo su altro canale con copertura più vasta”. Partita che va chiusa in tempi celeri, entro primavera: “Ieri - continua Beccari - abbiamo convenuto di stringere il prima possibile. Dopo l'ulteriore focus tecnico da tenersi a breve, ci saranno le condizioni – afferma - per chiudere l'intesa". Considerando i tempi di adeguamento delle nuove frequenze "non possiamo – spiega – arrivare a luglio. Siamo al lavoro concretamente – assicura - per trovare una soluzione rapida. Non siamo più nella fase in cui c'erano più opzioni e incertezze. Abbiamo capito qual è la soluzione e dobbiamo solo darle forma dal punto di vista tecnico”.



