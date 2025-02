CONFRONTI Rafforzamento relazioni bilaterali: incontri a Roma per il Segretario Fabbri Confronti con Paolo Barelli, Tommaso Miele, Francesco Saverio Marini e un pranzo di lavoro presso il Ministero dello Sport

In occasione dell'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, il Segretario di Stato all’Industria e Sport, Rossano Fabbri, ha avuto diversi incontri istituzionali, concentrati sul rafforzamento delle relazioni bilaterali fra Italia e San Marino.

In particolare, Fabbri ha avuto un colloquio con il capogruppo della Camera dei Deputati, Paolo Barelli, e un confronto cordiale con Tommaso Miele, Presidente Aggiunto della Corte dei Conti, incentrato sulla gestione della spesa pubblica e sui sistemi economico-finanziari. Confronto anche con il neo-eletto giudice della Corte Costituzionale, Francesco Saverio Marini, volto a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo della giustizia.

Nella giornata, inoltre, un pranzo di lavoro presso il Ministero per lo Sport ha offerto l’occasione per approfondire le prospettive di diplomazia sportiva. “La giornata - spiega il Segretario in una nota - testimonia l’eccellente stato dei rapporti tra San Marino e Italia”, a conferma della volontà comune di intensificare la collaborazione in tutti i settori strategici.

