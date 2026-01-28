Rafforzare il ruolo delle donne nel Mediterraneo e nel Golfo

Tema centrale, ad Abu Dhabi, nel secondo forum femminile dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, “Empowerment delle donne per società coese e inclusive: dal Golfo al Mediterraneo”. Oltre 200 le partecipanti. Oggi, nella seconda ed ultima giornata di lavori, focus sul ruolo delle donne nelle politiche di contrasto al terrorismo. San Marino è rappresentata dalle consigliere Francesca Civerchia, capodelegazione, e Gemma Cesarini.

“I temi trattati – osserva Francesca Civerchia – sono stati l'empowerment femminile e il coinvolgimento delle donne nei contesti di sviluppo economico: l'importanza del contributo che le donne possono trasmettere all'interno della società. L'importanza dell'educazione alla salute, per le ragazze, soprattutto nei luoghi colpiti dai conflitti, e l'abbattimento di tutte quelle barriere che riguardano la discriminazione di genere. L'inclusività della figura femminile all'interno dei contesti parlamentari è fondamentale, perché le donne possono dare un contributo al pari degli uomini”.

“L'utilizzo delle quote relative alle donne – afferma Gemma Cesarini – soprattutto in una fase transitoria, si è rivelato uno strumento efficace. Inoltre è stato sottolineato come la crisi umanitaria di Gaza, sia legata indissolubilmente alla tutela dei diritti e alla sicurezza, proprio perché è andata maggiormente a colpire donne e bambini”.









