RallyLegend: 46 sanzioni, 6 libretti ritirati e 4 denunce. Governo esprime vicinanza ai giovani investiti

“La tutela della vita e dell'incolumità delle persone deve sempre rappresentare la priorità assoluta”: il Congresso di Stato interviene, con queste parole, dopo il grave incidente stradale di sabato scorso a Fiorina, nel weekend del RallyLegend. Due giovani italiani, di poco più di 30 anni, sono ricoverati al Bufalini di Cesena in rianimazione – uno dei due in gravissime condizioni e in pericolo di vita – dopo essere stati investiti sul marciapiede da un'auto di grossa cilindrata. La prognosi è ancora riservata.

Episodio al quale si aggiunge un altro investimento sabato sera, senza gravi conseguenze, a Fiorentino: vittima un pedone colpito da un'auto fuggita senza prestare soccorso il cui conducente è stato poi rintracciato una volta rientrato sul Titano per assistere a una prova speciale.

“Ogni valutazione sull'andamento della manifestazione – spiega il Governo in una nota – sarà oggetto di un successivo confronto con tutti i soggetti coinvolti”. In Commissione il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, fornisce un primo bilancio dei giorni di manifestazione: 136 gendarmi per 1.050 ore di lavoro, 46 sanzioni amministrative della Polizia Civile, 2 sequestri alimentari, 6 carte di circolazione ritirate e 4 giovani stranieri denunciati e allontanati. Un nuovo riferimento probabilmente a novembre, dopo la raccolta dati.

Il Congresso di Stato, nella nota, esprime in primis vicinanza ai giovani coinvolti nell'incidente e alle loro famiglie. E il ringraziamento a forze dell'ordine, Protezione Civile, organizzatori, volontari e a tutti i soggetti che hanno “contribuito – scrive – alla gestione della sicurezza durante il RallyLegend”.

Intanto, interviene l'azienda nella quale lavora uno dei due giovani: la Eudinamis di Santarcangelo. Il dipendente, fa sapere l'impresa, ha subito diversi traumi e l'altro, suo amico, è in condizioni gravissime. L'azienda esprime vicinanza ai familiari e si riserva di valutare ogni possibile iniziativa sul piano legale, anche l'eventuale costituzione di parte civile, per offrire sostegno alle persone coinvolte e alle famiglie. “Non è accettabile – scrive – che due persone che si trovavano su un marciapiede, quindi presumibilmente in sicurezza, debbano lottare per la propria vita”.







