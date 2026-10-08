Rallylegend, la sfida oltre la gara: sicurezza, imprese e residenti

La sfida del Rallylegend comincia anche fuori dal percorso di gara: accogliere migliaia di appassionati, valorizzare le opportunità per le imprese e tutelare la quotidianità dei residenti. È attorno a questo equilibrio che si sviluppa il confronto sulle misure adottate per l’edizione 2026.

Su richiesta di USOT e USC, le Segreterie Interni ed Industria hanno incontrato le associazioni per approfondire le disposizioni del Decreto-Legge e le loro conseguenze sulle attività economiche. Condivisa la priorità della sicurezza, le parti hanno concordato un coinvolgimento diretto delle categorie nel confronto post manifestazione, per valutare possibili miglioramenti e arrivare alle prossime edizioni con una programmazione più tempestiva, che permetta agli operatori di pianificare attività e investimenti.

Sul rapporto tra successo dell’evento e capacità del Paese di ospitarlo interviene anche il PSD. Il partito riconosce il valore del Rallylegend e vuole che continui a svolgersi a San Marino, ma richiama la pressione che le quasi centomila presenze esercitano sull’apparato di sicurezza di un Paese di 34mila abitanti. Il decreto, secondo il partito, rappresenta un passo necessario, ma deve essere accompagnato da uomini, mezzi e controlli adeguati.

A chiedere attenzione sono anche le esigenze dei residenti, alle prese con chiusure stradali, rumore e comportamenti incivili. Le preoccupazioni delle imprese meritano ascolto, sottolinea il PSD, mantenendo però al primo posto sicurezza e vivibilità. Il dialogo con gli organizzatori deve quindi fondarsi sul rispetto reciproco, senza la pressione di un possibile trasferimento della manifestazione. E deve comprendere anche i conti: il PSD chiede una rendicontazione verificabile di incassi, spese, risorse pubbliche impiegate e ricadute economiche e fiscali. Il confronto dopo l’evento sarà così l’occasione per valutare ciò che ha funzionato e ciò che va migliorato, con un obiettivo condiviso: dare un futuro al Rallylegend che tenga insieme qualità dell’accoglienza, benefici economici e rispetto del territorio.







