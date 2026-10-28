CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Rallylegend: partecipato dibattito in aula Tutti i gruppi riconoscono progressi nell'ordine pubblico ma chiedono una rendicontazione di costi e benefici. Il Governo sottolinea i miglioramenti ed esprime vicinanza ai feriti: uno dei due - ha riferito il Segretario Fabbri - lotta ancora per la vita

Ratificato a maggioranza il decreto sul Rallylegend, al centro di un lungo dibattito sui progressi nella gestione della sicurezza, ma anche sugli incidenti, sui disagi per i residenti e sul rapporto tra costi e benefici. Dal Governo l’impegno a predisporre per la prossima edizione misure da sottoporre a ratifica prima della manifestazione, evitando di arrivarci ad evento concluso, come avvenuto quest’anno. Il Segretario agli Interni Andrea Belluzzi ha sottolineato i miglioramenti rispetto al passato: nessuna prova speciale interrotta, una gestione più efficace dell’ordine pubblico e il contributo della centrale operativa allestita dagli organizzatori. Il Segretario di Stato Rossano Fabbri ha rivendicato il lavoro di prevenzione e controllo, annunciando anche l'erogazione di Daspo per alcuni dei soggetti identificati.

Lo stesso Fabbri ha aperto alla possibilità di una normativa generale per le grandi manifestazioni. Entrambi i Segretari hanno espresso vicinanza ai due giovani investiti a Fiorina nei giorni del Rallylegend. Uno di loro, ha riferito Fabbri, sta ancora lottando per la vita. Gran parte delle critiche si è concentrata sulla sicurezza al di fuori delle prove speciali. Repubblica Futura riconosce i passi avanti, ma chiede maggiore fermezza contro chi guida in modo pericoloso sulle strade aperte al traffico durante il rally. Domani Motus Liberi sollecita un coinvolgimento preventivo delle categorie economiche, una maggiore tutela delle proprietà private e una riduzione delle chiusure stradali. Il capogruppo Dml Fabio Righi ha tuttavia affermato che alla luce della portata dell'evento, anche se crea qualche disagio per qualche giorno, va sopportato come fanno in tutto il mondo in manifestazioni assimilabili, perché l'obiettivo è sostenere e mantenere l'evento in territorio. Rete richiama invece il carico di lavoro per le forze dell’ordine e chiede chiarimenti anche sugli accessi al Pronto soccorso durante la manifestazione. Alleanza Riformista riconosce l’utilità del decreto nel migliorare l’organizzazione, ma critica la ratifica a evento concluso, quando non è più possibile intervenire sulle misure. Trasversale la richiesta di rendicontare i costi e i benefici dell’evento. Il Psd sostiene convintamente la manifestazione chiedendo però risorse adeguate per garantire la sicurezza.

Repubblica Futura rilancia la proposta di porre a carico degli organizzatori le spese per l’ordine pubblico, mentre Rete suggerisce di valutare un tetto alle presenze, commisurato alle dimensioni del Paese. Diversi interventi hanno ribadito il valore internazionale del Rallylegend, accompagnando il sostegno alla manifestazione alla richiesta di sanzioni severe per chi commette illeciti in quei giorni. Libera ha contestato l’ipotesi, ventilata dagli organizzatori, di trasferire l’evento altrove, richiamando il contributo pubblico e le risorse messe a disposizione dallo Stato.

In avvio di seduta ratificato a maggioranza anche il decreto relativo alla visita di Papa Leone XIV del 22 agosto. Domani Motus Liberi ha proposto l’introduzione di una normativa generale per le visite istituzionali di alto profilo.



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